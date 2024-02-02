خبير اقتصادى: نحتاج 22 مليار دولار للعبور من الأزمة هذا العام

كشف الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني المبلغ المطلوب لتطوير الصناعة وتجاوز الازمة الاقتصادية.

واوضح علاء علي خلال حواره مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر قنا" اون اي" تقديم الاعلامي خالد ابو بكر انه مطلوب 7 مليار دولار وضخها سريعا لشراء مستلزمات الانتاج ومن ثم التصدير.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية للحوار الوطني قائلا:" العام الماضي بلغ حجم الاستيراد 72 مليار دولار وحجم التصدير بلغه 43 مليار مما يعنى استمرار العجز فى الميزان التجارى".

واكد الدكتور علاء علي ان الدولة تحتاج 15 مليار دولار بخلاف ال7 مليار دولار للصناعة للعبور من الازمات الأقتصادية خلال الثلث الاول من عام 2024.