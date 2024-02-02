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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رفقة ميسي .. صورة جديدة لـ ابنة محمد حماقي تخطف القلب | شبه مين ؟

محمد حماقي
محمد حماقي

نشر الفنان محمد حماقي صورة جديدة لابنته فاطمة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ابنة محمد حماقي مع ميسي، وهي ترتدي تي شيرت نادي انتر ميامي الأمريكي، خطفت القلوب وتعد هذه المرة الثانية التي تظهر فيها ابنة حماقي.

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لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة ابنة حماقي منقسمين عن من تشبه فاطمة ابنة محمد حماقي لوالدها ام والدتها، وقال إحداهما «شبه ابوها في العينين والباقي »، «القمر دي ما شاء الله اسمها جميل»، «نسخه من مامتها جميله اوي».

حفل محمد حماقي

وكانت أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد حماقي، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، وبدأت أسعار تذاكر الحفل من 450 ريال سعودي. 

ويستعد محمد حماقى لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 فبراير القادم فى جدة، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

 

ابنة محمد حماقي مع ميسي
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