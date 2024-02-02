أول إنسان يحصل على الشريحة الدماغية.. هذا ما حدث له؟

أعلن قطب التكنولوجيا "إيلون ماسك" أنه أخيرًا حصل أول إنسان على الشريحة الدماغية التي ابتكرها فريقه وخضعت لعدة تجارب على القرود.

أطلق رئيس شركة "تسلا " فترة ست سنوات من اختبار ربط الدماغ والحاسوب نورالينك Neuralink، بعد حصوله على الموافقة الكاملة في العام الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وادعى ماسك في نوفمبر أن أكثر من 5000 شخص تقدموا للمشاركة، وقال ماسك عبر حسابه على موقع إكس "تويتر سابقًا: "لقد تلقى أول إنسان شريحة من Neuralink بالأمس وهو يتعافى بشكل جيد، وتظهر النتائج الأولية اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية."

وتابع في منشور منفصل: "أول منتج لشركةNeuralink يسمى Telepathy"، ويتم حاليًا تصميم الشريحة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية على تنفيذ المهام. ومع ذلك، هناك خطط لاستخدام Neuralink في علاج الأمراض العقلية وحتى تحسين الحالة المزاجية للأشخاص.

قال عالم الأعصاب فيليب سابس، الذي أسس شركة Neuralink مع ماسك، في وقت سابق: "قد يبدو هذا وكأنه يقترب من الخيال العلمي، ولكن فكرة أنه يمكنك الاستيقاظ وتحسين حالتك المزاجية هو أمر سيصبح واقعيًا".



ومع ذلك، تعرضت شركة Neuralink لانتقادات في العام الماضي بعد أن زُعم أن ما يصل إلى اثني عشر من قرود المكاك المشاركة في الاختبار عانت من التهابات مزمنة وشلل وتورم في الدماغ وغيرها من الآثار الجانبية المرعبة بعد تلقي الشريحة.