بـ التايجر.. شاهيناز تلفت الأنظار بفستان جريء

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

وظهرت شاهيناز في الفيديو بإطلالة أنيقة؛ إذ ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بنقشة التايجر اللامع التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شاهيناز أغنيتها " مصرية"؛ والتى طرحتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

حققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها، وهي من كلمات أحمد شوقي، الحان وتوزيع آدم حسين. مستشار إعلامي للفنانة شاهيناز عصام ميلاد نصرالله.