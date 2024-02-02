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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين عين شمس: نسبة نجاح الترم الأول تجاوزت 90%

طلاب
طلاب

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول انتهت يوم 24يناير، لافته إلى أنه بمجرد انتهاء الامتحانات يتم العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح لسرعة إعلان النتائج.

 وأضافت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، أن بعد الاعلان عن نتائج الترم الاول يفتح باب التقدم للالتماسات فورا، مؤكدة ان النتائج ستكون متاحة امام الطلاب في بداية الاسبوع.

وأوضحت عميدة بنات عين شمس، أن نسبة النجاح تخطت 90% بمختلف الأقسام، وأنه سيتم إرسال النتائج للطلاب على البريد الاليكترونى، حيث تصل نتيجة كل طالبه على بريده الاليكترونى.
 

وقالت عميد كلية البنات جامعة عين شمس إن خطوات الحصول على النتائج هي كالآتي:

فتح منصة  https://ums.asu.edu.eg/

اختيار كلية البنات وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على تسجيل دخول.

الضغط على لينك “متعلقاتي” واختيار الدرجات.

وأكد الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس،  أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجاري مرحلة البكالوريوس والتعليم المدمج ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا ، مؤكدًا أن النتائج ستكون متاحة أمام الطلاب خلال أيام قليلة.

 

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