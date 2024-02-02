توك شو.. مفاجأة بشأن أحوال الطقس وأسعار الخضروات والفاكهة

شهدت أخبار التوك شو، عدد من القضايا والآراء الساخنة التي شغلت بال الرأي العام، وجاء على رأسها القضية الفلسطينية، ومفاجات بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الجمعة الموافق 2-2-2024.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مستمرة اليوم الجمعة، وأن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت البيان التوضيحي لـ حالة الجو خلال الساعات المقبلة.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "تسلم العقود على الموبايل".. مفاجأة جديدة حول مفاوضات الأهلي مع أبوجبل خلال معسكر أمم إفريقيا".

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل مستشار من الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية بالعاصمة السورية دمشق، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنّ طهران لن تبدأ حربا لكنها سترد بقوة على أي أحد يتجرأ عليها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "الإخبارية".

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 2 فبراير 2024، في القاهرة والمحافظات.

أذاعت فضائية إكسترا نيوز من غرفة الأخبار تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب مجلس العموم البريطاني، تلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من النائب بمجلس العموم بالمجلس البريطاني ديفيد لامي وزير خارجية حكومة الظل الحزبي العمالي المعارض، وقد تناول الأوضاع في قطاع غزة.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعا لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".