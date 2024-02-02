خبيرة أسواق طاقة: التأخر في اتخاذ القرارات يضر الاقتصاد العالمي ويزيد الأزمة

قالت الدكتور وفاء على، أستاذ الإقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن العالم يبحث عن مسار التصحيح، بسبب الحصار الاقتصادي والصراعات التي تساهم في تدهور اقتصاديات دول العالم.

ونوهت "علي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن كل دولة تحاول أن تنجو بنفسها، بسبب الحصار الاقتصادي الذي يؤثر بشكل كبير على الدول خاصة في المناطق المشتعلة.

وأشارت، إلى أننا أمام ملف خطير وهو "التوترات الجيوسياسية"، ولعل أشهرها الحرب الدائرة في المنطقة، ودخول أطراف عدة في الصراع ساهمت في تضييق الخناق على اقتصاديات دول المنطقة.

وتابعت أن مع التأخر في اتخاذ القرارات لإنقاذ العالم، ينهار الإقتصاد وتزداد الازمة أكثر فأكثر، وهذا يؤثر بشكل كبير على الكثير من الملفات الاقتصادية، ولعل أشهرها ملف الطاقة.