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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ميدو عادل: الفنانين بيهربوا من العمل في مسارح الدولة

ميدو عادل
ميدو عادل

قال الفنان ميدو عادل أن هناك الكثير من الفنانين يتهربون من المشاركة فى الأعمال المسرحية التابعة لمسارح الدولة.

وأضاف ميدو عادل خلال فى تصريحات تلفزيونية: النجوم دايما بيهربوا من مسرح الدولة ودى مشكلة كبيرة جدًا ولكن فيه البعض حابين ده. 

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وأستكمل ميدو عادل ، معلقا: أنا شايف أن ده واجب وطني، زي ما بعمل أعمال خيرية لازم أعملها بجد وأقف جمب البلد، مش أقعد أعمل مظاهرات، وأنا مش بتاع سياسة.. هروح أعمل مسرح للدولة وهاخد فلوس أقل وده مش مهم.

 

وعن مشاركته في تقديم أعمال فنية للأطفال ، قال ميدو عادل: أنا بحب المسرح جدا، وأرى أن الطفل مظلوم جدا إعلاميا وتعليما وفنيا بشكل كبير".

 

وأضاف ميدو عادل: المسرح القومي للطفل يقدم عروض كثيرة، ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل جيد، لافتا: لدينا قصص كثيرة يمكن تنفيذها للأطفال.

واسترسل: "مسرحية نور في عالم البحور، قصة بسيطة جدا، عبارة عن ولد صياد غلبان يقوم كل يوم يسعى على أكل عيشه، وكل ما يرمي الشبك لا يجد سمك لفترة طويلة، وهذا سبب له تعب نفسي، وأثناء الصيد عثر على إزازة غريبة فتحها طلع لها مارد وأخبره أن أزمته في الصيد".

ويعرض العرض المسرحي أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، يبدأ الساعة 7 مساء على خشبة المسرح القومي للطفل “متروبول” بالعتبة.

العرض المسرحي يتعمق في عالم البحار من خلال رحلة شيقة بين “نور” الإنسان و”حور” ابنة ملك البحور وجميع الكائنات البحرية بمساعدة مارد يظهر لـ نور، لإنقاذ عالم البحار من التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان.

“نور فى عالم البحور”، بطولة النجم محمد عادل وألحان المهدى سيد جبر وراندا إبراهيم ومحمد سعداوى وأحمد أوسكار وخالد سعداوى ومحمد عبد الفتاح وأحمد حلمى ومن تأليف وأشعار محمد زناتى وإخراج شادى الدالى وموسيقى وألحان هانى شنودة وديكور عمرو الأشرف وملابس مروة عودة واستعراضات مناضل عنتر وشيماء الورداني مدير العرض المسرحي والدينامو أحمد شحاتة .

 

 

 

 

 

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