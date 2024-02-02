بمرتب يصل إلى 6 آلاف جنيه .. توفير 390 فرصة عمل بالقليوبية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توفير 390 وظيفة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، متوفرة 9 شركات، ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على هذه الوظائف المُعلن عنها.

وقالت المديرية إن الوظائف المتاحة بها نسبة لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم" لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.

وأشارت إلى أن الرواتب تبدأ من 3500 جنيه وتصل إلى 6000 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2024، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وأوضحت المديرية أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه التوجه إلى وزارة العمل العنوان: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، والمديريات التابعة للوزارة - مكاتب العمل التابعة للمديريات، ومقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية، أو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.