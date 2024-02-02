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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من ضمنها مصر والسعودية.. زيارة عاجلة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة العربية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وزارة الخارجية الأمريكي بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يتوجه إلى السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية من 4 إلى 8 فبراير الجاري.

وكان  وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحث  خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان، التطورات في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، قد استقبل بمقر الوزارة في الرياض امس،  الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".

وجرى خلال الاستقبال التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة الخارجية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وذلك بهدف تعزيز الجهود المشتركة مع المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، وتوفير إطار تعاوني لتطوير وتنفيذ الأنشطة التنموية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تهدف مذكرة التعاون إلى العمل على دعم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في العديد من مجالات ومنها، الشمول المالي، وتمكين المرأة، والتعليم الإلكتروني، والطفولة المبكرة والمجتمع المدني.

حضر توقيع مذكرة التعاون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، والرئيس التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" الدكتور ناصر القحطاني.

 

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