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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 3 محال وتحصيل غرامات فورية 40 ألف جنيه شرقي الإسكندرية

حملات مكبرة شرقي
حملات مكبرة شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب  رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن الحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بمناطق سموحة ومحور المحمودية بنطاق الحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة ، والوقوف على تطبيق قرار المهندس  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وتوجهت الحملة إلى شوارع مصطفى كامل وفيكتور عمانويل بسموحة ، وعبد السلام المحجوب بعزبة فتى بمحور المحمودية بنطاق الحي، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وفتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع ٣ محال تجارية إدارة بدون ترخيص ، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٤٠ ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة، وقيام إشغال الطريق بالتحفظ على ١٣٠ حالة إشغال متنوع ، فضلا عن قيام صحة شرق بتحرير ٤  محاضر عدم حمل شهادة صحية وعدم تطبيق اجراءات احترازية و إعدام ٥ كيلو جبن متنوعة فاسدة ، وقيام الطب البيطري بإعدام ٥ كيلو لحوم مصنعة متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

كما قامت السلامة والصحة المهنية بتحرير محضرين، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وعدم حمل شهادات صحية ، وقيام مكتب العمل بتحرير ٤  إنذارات ، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادة صحية ونظافة عامة ، وقيام إدارة شئون البيئة بتحرير ٣ محاضر ، وقيام الرصد البيئي بتحرير ١ محضر .

جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام ومفتشي المتابعة وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات  .
 

الاسكندرية الإجراءات الاحترازية الجهات المعنية السلع الغذائية السلامة والصحة المهنية الأسواق العشوائية الصحة المهنية الكافيهات المخالفة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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