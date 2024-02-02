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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. فيات تيبو بـ مليون و 800 ألف جنيه

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

شهدت أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2024 زيادة جديدة في قائمة أسعارها الرسمية بالسوق المصري، وتعتبر واحدة من أكثر السيارات مبيعا في السوق المصري.

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فيات تيبو موديل 2024

مواصفات فيات تيبو موديل 2024

حصلت فيات تيبو موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

زمن التسارع : من وضع النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 192 كيلومتر في الساعة

تستهلك فيات تيبو موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.3 لتر/100 كم.

تحوي السيارة فيات تيبو موديل 2024 على العديد من التجهيزات مثل، مرايات كهربائية، مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، شاشة ملونة، مقود حركة متعدد الوظائف، اضاءة LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

فيات تيبو موديل 2024

ودعمت السيارة فيات تيبو موديل 2024 بوسائد هوائية ومكابح ABS وEBD، بالإضافة إلى بعض التجهيزات مثل حساسات ركن وكاميرا خلفية ومرايات جانبية كهربائية ومثبت سرعة ونظام متابعة ضغط الإطارات وبرنامج التوازن الالكتروني ESP. 

كما زودت فيات تيبو موديل 2024 بعدة تقنيات آخرى أهمها متابعة النقاط العمياء وشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2024

بلغت أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2024 فئة HIGHLINE نحو 1,800,000 جنيه.

فيات تيبو موديل 2024 فيات تيبو فيات تيبو HIGHLINE

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رسميا.. فيات تيبو بـ مليون و 800 ألف جنيه


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