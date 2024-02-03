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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2024 في مصر

تويوتا فورتشنر موديل
تويوتا فورتشنر موديل 2024

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا باقة من السيارات الجديدة على رأسها سيارة الكروس اوفر الشهيرة تويوتا فورتشنر موديل 2024، والتي تتوفر في مصر بـ4 فئات.

 تويوتا فورتشنر موديل 2024 

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024

تويوتا فورتشنر موديل 2024 الفئة الأولى SMART بقيمة قدرها 3,000,000 جنيه    

تويوتا فورتشنر موديل 2024  الفئة الثانية ELEGANCE بقيمة قدرها 3,300,000 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2024 الفئة الثالثة SPORT بقيمة قدرها 3,500,000 جنيه

 

 

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 

تتوفر الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

 

تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 ، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

 

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بتصميم خارجي رياضي، مع جنوط 18 بوصة، وشبكة أمامية للتهوية باللون الأسود، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل ،وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات المطروحة.

 

 تويوتا فورتشنر موديل 2024 

أبعاد وقياسات تويوتا فورتشنر موديل 2024 

قاعدة العجلات بنسبة طول كلي بلغت 2745 مم.

إجمالي طول السيارة 4795 مم.

العرض الكلي للسيارة 1855 مم.

الارتفاع الإجمالي 1835 مم.

خزان الوقود بسعة 80 لتر.

 

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