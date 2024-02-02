عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 16 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجلس مدينة الحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات الجارية للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

زراعة الشرقية تُنظم ندوة إرشادية لمزارعي قرية كفور نجم

من جانبه قام رئيس مركز ومدينة الحسينية بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجلس المدينة الجديد والذي يقع بجوار مجمع خدمات الحسينية بتكلفة 16 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي ، موضحاً أنه تم الإنتهاء من أعمال التصميمات الجديدة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والتي ستقوم بتنفيذ الأعمال لسرعه دخوله الخدمة وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين ليعود بالنفع والفائدة عليهم.

أعمال التشطيبات النهائية التشطيبات النهائية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين المشروعات الجارية تنفيذ أعمال زراعة الشرقية رؤساء المراكز والمدن مجلس المدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

الخطيب يتدخل لإنهاء غضب كولر بسبب بديل الشناوي

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

بسيطة وأنيقة.. شريهان تلفت الأنظار بإطلالة من المتحف المصري

جائحة صحية خارجة عن السيطرة تهدد أمريكا

أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

المفتى: القانون المصرى أحاط عقوبة الإعدام بضمانات لا مثيل لھا

الاتحاد الإفريقي يتعهد بإكمال سحب قواته من الصومال خلال 2024

رسميا.. فيات تيبو بـ مليون و 800 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تحدد الشخص النرجسي .. 1 و 2 الأخطر

بأعلى عائد| آخر موعد لشراء شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلي (تفاصيل)

بـ الفرو .. مي عمر تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

فيديو

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ