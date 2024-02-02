بتكلفة 16 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجلس مدينة الحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات الجارية للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه قام رئيس مركز ومدينة الحسينية بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجلس المدينة الجديد والذي يقع بجوار مجمع خدمات الحسينية بتكلفة 16 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي ، موضحاً أنه تم الإنتهاء من أعمال التصميمات الجديدة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والتي ستقوم بتنفيذ الأعمال لسرعه دخوله الخدمة وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين ليعود بالنفع والفائدة عليهم.