BYD تكشف عن أحدث أسعار سيارتها

تبدأ سيارات الدفع الرباعي لـ BYD من 14000 دولار فقط مع محرك 94 حصانا وبطارية 32 كيلو وات ساعة.

وجرى الكشف بالكامل عن كل من BYD Yuan up في مجموعة من الصور الرسمية خارج الصين ، وبالنظر إلى مدى نجاح Atto 3 / Yuan Plus الأكبر ، فإن لديه القدرة على أن تكون بائعًا قويًا للغاية للعلامة التجارية.

تشكل السيارة جزءًا من مجموعة أسرة BYD المزدهرة من المركبات وتتبنى لغة تصميم Dragon Face. بالمقارنة مع Atto 3 ، فإن Yuan Up لديه تصميم أكثر جرائة قليلاً ، مما يشبه إلى حد ما النهج الذي تبنته جيب لـ The Small Avenger.

تكشف المواصفات الرسمية من الصين أن Yuan يصل إلى 4،310 مم (170 بوصة) ، وعرضه 1830 ملم (72 بوصة) ، ويبلغ طوله 1675 ملم (65.9 بوصة) مع قاعدة عجلات تبلغ 2620 ملم (103.1 بوصة).

تتميز الواجهة الأمامية بالمصابيح الأمامية الزاوية مع DRLS LED مدمجة بدقة داخلها بينما يتم الانتهاء من الجزء السفلي من المصد باللون الأسود ويتضمن مداخل الهواء الصغيرة.

قالت Car News China على أن BYD ستبيع سيارات الدفع الرباعي بمحرك كهربائي 94 حصان (70 كيلوواط) أو محرك كهربائي 174 حصان (130 كيلوواط) ، على غرار خيارات Dolphin BYD.

وسيكون للمشترين أيضًا حزمة بطارية للاختيار من بينها ، تتكون من حزمة 32 كيلو وات ساعة وحزمة أكبر 45.1 كيلو واط ساعة، ويتراوح نطاق سيارات الدفع الرباعي الصغيرة بين 301 كم (187 ميلًا) و 401 كم (249 ميلًا) وستبدأ الأسعار بحوالي 100000 يوان أو 14000 دولار.