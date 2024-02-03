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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فورد إيدج الجديدة في السعودية

تقدم العلامة الأمريكية فورد باقة من السيارات الجديدة موديل عام 2023 في السوق السعودية أبرزها السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر، مثل فورد ايدج موديل 2023.

أسعار السيارة فورد إيدج موديل 2023

يبلغ سعر السيارة فورد ايدج موديل 2023 نحو 144,000 ريال.

 

تتوفر السيارة فورد ايدج موديل 2023 في السوق السعودية بالعديد من مزايا الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، ووسائد هوائية للائق والركاب، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و التحكم الديناميكي للثبات.

تتوفر السيارة فورد ايدج موديل 2023 في السوق السعودية بالعديد من مزايا الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، ووسائد هوائية للائق والركاب، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و التحكم الديناميكي للثبات.

 

قياسات وأبعاد السيارة فورد ايدج موديل 2023

تأتي السيارة بطول الكلي: 4.795 متر، وعرض الكلي: 2.179 متر، وارتفاع الكلي: 1.735 متر، وقاعدة عجلات: 2.850 متر، وتبلغ سعة صندوق السيارة 1111 لتراً، بينما تبلغ سعة خزان الوقود: 69 لترًا.

فورد ايدج موديل 2023 فورد ايدج فورد الكروس اوفر السيارات

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