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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر

BMW X3 موديل 2024
BMW X3 موديل 2024

تعتبر الفئة X الشهيرة من BMW أحد أبرز سيارات الكروس أوفر في السوق المصري، ومنها BMW X3 موديل 2024، والتي تتوفر بفئة واحدة مع مجموعة من التجهيزات الفنية القوية.

BMW X3 موديل 2024

أسعار السيارة BMW X3 موديل 2024

تتوفر BMW X3 موديل 2024 بفئة واحده  XDRIVE30I XLINE ويبلغ سعرها 4,600,000 جنيه.

 

محرك BMW X3 موديل 2023 

وتتوفر BMW X3 موديل 2023 بمحرك ثماني الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة تصل الى 252 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، ويبلغ متوسط استهلاكها للبنزين نحو 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تتسارع السيارة BMW X3 موديل 2023 انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 6.6 ثانية، تبلغ السرعة القصوى نحو 235 كيلومترا في الساعة، ونظام دفع خلفي للعجلات.

 

حصلت السيارة BMW X3 موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، و 350 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

BMW X3 موديل 2024

قياسات وأبعاد السيارة BMW X3 موديل 2024

تتوفر السيارة BMW X3 موديل 2024 بطول كلي يبلغ 4.708 متر، وعرض 1.891 متر، بنما يبلغ الارتفاع الكلي 1.676 متر، وجاءت قاعدة العجلات بقياس 2.864 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 550 لترا، وسعة خزان الوقود 65 لترا.

 

BMW X3 BMW X3 موديل 2023 BMW BMW X3 موديل 2024

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