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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقيقة رحيل تشافي من برشلونة.. وهذه الصفقة الجديدة

صدى البلد

أكد المدير الفني لفريق ريال سوسيداد، إيمانول ألجواسيل، على التقارير الصحفية التي تربط بينه وبين إمكانية تدريب برشلونة، الموسم المقبل، خلفًا لـ تشافي هيرنانديز.

تشافي 

حقيقة رحيل تشافي عن برشلونة

كان تشافي قد أعلن قبل أيام أنه ينوي مغادرة صفوف برشلونة نهاية الموسم الحالي، 2023/24.
وارتبط الكثير من المدربين بإمكانية خلافة تشافي في برشلونة، بداية من الموسم القادم، ومن ضمنهم إيمانول ألجواسيل مدرب ريال سوسيداد.
ولكن إيمانول ألجواسيل وضع حدًا لتلك التكهنات، حيث قال في تصريحات نشرتها شبكة "ياهو" العالمية: "أنا في أفضل نادي يمكنني أن أكون فيه، أريد مواصلة صنع التاريخ هنا".

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واختتم: "ينتهي عقدي في يونيو 2025، أريد تجديد عقدي كذلك، لكن يجب أن أكتسب الحق في ذلك".

برشلونة يضيف 3 لاعبين إلى قائمته في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة إضافة 3 لاعبين إلى قائمته الخاصة بـ دوري أبطال أوروبا، 2023/24، مع اقتراب عودة المنافسات من جديد.
ويلتقي برشلونة مع خصمه نابولي الإيطالي في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وحسبما جاء عبر الموقع الرسمي للنادي، فإن برشلونة أضاف ثلاثة لاعبين جدد إلى قائمته في البطولة الأوروبية.

تشافي 

وتواجد كل من فيتور روكي، الوافد الجديد في يناير، في القائمة الخاصة بالنادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا، كما تم تسجيل أوناي هيرنانديز وباو فيكتور في القائمة "أ" في يويفا.
ورغم تسجيل فيرمين لوبيز في قائمة برشلونة الخاصة بالفريق الأول وتغيير رقم قميصه، إلا أن يويفا لا يسمح بإجراء تلك التغييرات في منتصف الموسم، مما يعني استمراره في ارتداء قميصه القديم وتواجده في القائمة "ب".

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