بعد واقعة انفجار الطالبية.. اعرف عقوبة إدارة مصنع دون ترخيص

أجرت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الأول، صباح الأربعاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، إثر وقوع انفجار بالعقار في ساعة مبكرة من صباح الأمس؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة.

وكانت جهات التحقيق المختصة، قد قررت حبس المسؤولين عن إدارة وتشغيل مصنع الصابون بدون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بحجز مالك العقار على ذمة تحريات المباحث.

عقوبة إدارة مصنع بدون ترخيص

نصت المادة 40 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عامًا وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة"، وذلك لما قام بإدارة أو إقامة مصنع دون ترخيص.