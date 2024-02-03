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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

صدى البلد

أعلن سيد الغديري لاعب نادي الزمالك، إصابة والدته بجلطة، بعد قرار النادي برحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أمي جالها جلطة بسبب زعلها عليا وعلى اللي بيحصل معايا، حسبي الله ونعم الوكيل».

وكان نادي الزمالك، وجه الشكر لسيد الغديري لاعب الفريق خلال الفترة الماضية.

 

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنيةالبيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا،  أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهابياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

الزمالك سيد الغديري جلطة لاعب الزمالك

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