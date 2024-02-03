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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها  بمدينة حدائق أكتوبر

صدى البلد

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية في بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، رافقه المهندسة  إلهام السرجاني، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وفي مستهل الجولة، تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، ومرافقوه، مبنى المركز التكنولوجي الجديد بجهاز المدينة، ووجه بسرعة البدء بالتشغيل تسهيلاً على المواطنين والعاملين بالجهاز.

ثم قام نائب رئيس الهيئة، بالمرور على طريق R4 (الحي الإيطالي)، والجاري عمل ازدواج له وتطويره وخلق منطقة أراضٍ استثمارية وممشى سياحي، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق وتكثيف العمل لفتح الطريق للمرور، مؤكداً أن هذا الطريق سيصبح من أهم محاور المدينة التنموية.

كما قام نائب رئيس الهيئة بمعاينة الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى بمحطة محولات ابني بيتك (7) جهد 22/66 كيلو فولت وربطها بالشبكة، وكذا تفقد لوحات مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، والتي سيتم تنفيذها تباعاً، مؤكداً أهمية المشروع وسرعة إنهاء تلك المراحل في وقتها المحدد، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الجاري.

ثم قام مسئولو الإسكان بالمرور على وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” محور متوسطي الدخل بمنطقة الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر،  وتفقد نماذج الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها تمهيداً لتسليمها للحاجزين، حيث تجاوزت نسب الإنجاز للعمارات حوالي 60%.

ووجه المهندس عبد المطلب ممدوح، بسرعة إنهاء إجراءات طرح أعمال الطرق والمرافق والالتزام بالخطة الزمنية لتسليم المشروع.

وأنهى نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، الجولة بالمرور على المنطقة السابعة ابني بيتك (زهرة أكتوبر)، مطالبين بسرعة استكمال أعمال الطرق والمتابعة والاهتمام بالتشجير وأعمال الزراعة بالمنطقة.

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