عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية للوقوف على مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحي (المرحلة الثانية) أعلى القطاع المغطى من الترعة بدءا من الدائري الجنوبي وحتى كوبري عز بطول 2 كم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لجميع مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع بالمحافظة.

وقال محافظ الجيزة إن الأعمال تأتي استكمالا لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى، وتشمل إنشاء ممشى سياحي وساحات للانتظار ومواقف حضارية ومنطقة أكشاك حضارية، وذلك في إطار خطة المحافظة بزيادة المساحات الخضراء وأماكن المتنزهات للمواطنين، إلى جانب إعادة الوجه الحضاري للمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والتاريخية.

وأوضح اللواء أحمد راشد أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاه ببلاط الإنترلوك ورصف جانبي الطريق بالطبقة الأسفلتية بالتزامن مع تطوير الممشى السياحي بالجزيرة الوسطى ودعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق وحضاري، لكون الطريق أحد المحاور المرورية الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية، ولخدمة المترددين عليه من المواطنين والأفواج السياحية.

واطلع محافظ الجيزة خلال جولته علي الرسومات الهندسية الخاصة بموقف انتظار السيارات والحارات المرورية المخصصة لذلك، ووجه بتدعيمه بمخارج ومداخل لتحقيق المرونة في حركة المركبات.

كما وجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشدد راشد على مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة بأستخدام أفضل الخامات مع ضرورة تنفيذ البلدورات بطريقة الصب الخرساني لتتحمل الجهد العالي من الاستخدام، وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي أسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال، مع مراعاة خطوط الصرف الصحي خلال أعمال التطوير.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة تدعيم الطريق بمطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين للحد من سرعة المركبات. 

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على تفقد مطلع ومنزل الطريق الدائري الذي تم استحداثة لربطه مع محور المريوطية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم،  وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

موضوعات متعلقة

لمدة 15 يوما..فتح باب التظلمات إلكترونيا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

محافظ الجيزة يوجه بمواصلة طلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد في بشتيل

محافظ الجيزة: رفع 12 ألف طن مخلفات يوميا من المراكز والأحياء

محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية والمنافذ للاطمئنان على توافر المنتجات بأسعار مناسبة

لتطهير الشبكات|قطع المياه عن بعض المناطق بالعجوزة غدًا.. تعرف عليها

محافظ الجيزة يطالب رئيس حي الهرم بإزالة تعديات المحلات على أرصفة المشاة

نموذج للتفاني وحب العمل.. رئيس حي الدقي يكرم مدير عام الإدارات الهندسية

الجيزة: تحصين ربع مليون رأس ماشية وطائر بقرى العياط وأطفيح وأبوالنمرس

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف نوع السلاح المستخدم في ضرباتها على العراق وسوريا

مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير

استدعاء القائم بأعمال السفير.. إجراء عاجل للخارجية العراقية ضد أمريكا

بسبب عدم انقضاء العدة.. السجن 7 سنوات لـ عمران خان وزوجته.. تفاصيل

إيقاف القيد 3 فترات.. فيفا يوجه تحذيرا عاجلاً لـ بيراميدز.. اعرف السبب

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ