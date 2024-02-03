محافظ الجيزة يتفقد مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية للوقوف على مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحي (المرحلة الثانية) أعلى القطاع المغطى من الترعة بدءا من الدائري الجنوبي وحتى كوبري عز بطول 2 كم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لجميع مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع بالمحافظة.

وقال محافظ الجيزة إن الأعمال تأتي استكمالا لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى، وتشمل إنشاء ممشى سياحي وساحات للانتظار ومواقف حضارية ومنطقة أكشاك حضارية، وذلك في إطار خطة المحافظة بزيادة المساحات الخضراء وأماكن المتنزهات للمواطنين، إلى جانب إعادة الوجه الحضاري للمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والتاريخية.

وأوضح اللواء أحمد راشد أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاه ببلاط الإنترلوك ورصف جانبي الطريق بالطبقة الأسفلتية بالتزامن مع تطوير الممشى السياحي بالجزيرة الوسطى ودعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق وحضاري، لكون الطريق أحد المحاور المرورية الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية، ولخدمة المترددين عليه من المواطنين والأفواج السياحية.

واطلع محافظ الجيزة خلال جولته علي الرسومات الهندسية الخاصة بموقف انتظار السيارات والحارات المرورية المخصصة لذلك، ووجه بتدعيمه بمخارج ومداخل لتحقيق المرونة في حركة المركبات.

كما وجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشدد راشد على مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة بأستخدام أفضل الخامات مع ضرورة تنفيذ البلدورات بطريقة الصب الخرساني لتتحمل الجهد العالي من الاستخدام، وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي أسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال، مع مراعاة خطوط الصرف الصحي خلال أعمال التطوير.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة تدعيم الطريق بمطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين للحد من سرعة المركبات.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على تفقد مطلع ومنزل الطريق الدائري الذي تم استحداثة لربطه مع محور المريوطية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية.