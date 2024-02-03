أمينة النقاش رئيساً لاتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع

اختتم المؤتمر العام السابع لاتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع أعماله، وقد أعلن سيد عبد العال رئيس الحزب نتائج المؤتمر، بانتخاب الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، أمينا للاتحاد بالتزكية، كما تم انتخاب كل من ضحي عاصي، ماجدة عبد البديع أمناء مساعدين، ومادلين سمير أمينة للتنظيم، وسلمي مراد عضو هيئة المكتب، وانتخاب كل من هبة شعبان، سمية عبد الجواد، ميرفت عبد المجيد، أحلام القاضي، فريدة المصري، د. أماني الكبير، شيماء حمدي، حنان الفحام أعضاء الأمانة المركزية للاتحاد.

تم انتخاب قيادة الاتحاد من بين أعضاء الأمانة العامة والتي تضم أمينات الاتحاد في المحافظات، وقد أطلق المؤتمر العام - ولأول مرة - علي الدورة المؤتمرية الحالية اسم الكاتبة والناقدة الأدبية "فريدة النقاش "، والتي تعتبر أحد أهم من شغلت موقع أمينة الاتحاد، وأحد المؤسسين له .