مئات الآلاف من المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في مسيرة عبر وسط لندن، مما يمثل أول مظاهرة وطنية للمملكة المتحدة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

فرضت شرطة العاصمة، التي اتهمها المنظمون بالرضوخ للضغوط السياسية، إجراءات تسمح للضباط بالمطالبة بإزالة أغطية الوجه في جميع أنحاء وستمنستر خلال المسيرة. وعلى الرغم من المخاوف بشأن البيئة القمعية، فمن المتوقع أن تحضر أعداد كبيرة من الناس.

واجه المنظمون في البداية مقاومة من الشرطة فيما يتعلق بموقع التجمع الختامي للمسيرة. ومع ذلك، سمح قرار اللحظة الأخيرة الذي اتخذته شرطة العاصمة للمسيرة بالانتهاء بالقرب من داونينج ستريت، مما أدى إلى إلغاء الرفض السابق لتنظيم مسيرة في وايتهول. تم رفض طلبات تنظيم مسيرتين نهائيتين، بما في ذلك واحدة في ميدان الطرف الأغر، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الاحتجاج، على الرغم من أن مشرفي المسيرة سيديرون الحشود.

ومن المقرر أن تبدأ المسيرة في مقر بي بي سي في بورتلاند بليس عند منتصف النهار، وشددت الشرطة على أن غالبية المتظاهرين تظاهروا بشكل سلمي، لكن الأقلية انخرطت في سلوك غير قانوني، مما أدى إلى اعتقالات.

ويمثل هذا الحدث المسيرة الوطنية الثامنة من أجل فلسطين التي تنظمها حملة التضامن مع فلسطين منذ أكتوبر. وقد أدى الصراع في غزة إلى خسائر فادحة، حيث أبلغت وزارة الصحة عن وقوع إصابات كبيرة وأضرار في البنية التحتية. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل مؤخرا بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.