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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الغاء موسم التزلج على قمم جبال سويسرا لسبب صادم

جبال
جبال

على غير العادة، سادت درجات حرارة مرتفعة على قمم جبال سويسرا مما أدى إلى انتهاء موسم التزلج قبل موعده وهو ما دفع منتجعات التزلج على الجليد في أنحاء البلاد إلى غلق أبوابها.

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وبالفعل، أوشكت قضبان مصعد التزلج المهجورة على الانهيار، ‭‬‬فيما برزت أسفلها بقع الثلج الصغيرة وسط العشب الأصفر.


وأوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة في تقرير أن درجات الحرارة في سويسرا، وهي وجهة رئيسية للتزلج، ترتفع بما يقرب من مثلي المعدل العالمي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن جبالها تحبس الحرارة.


وأكد المكتب الاتحادي للأرصاد الجوية وعلم المناخ في سويسرا أن شهر يناير كان دافئًا بشكل استثنائي، إذ سجلت درجات الحرارة أكثر من درجتين 


وأوضح كريستوف سالاما خبير الأرصاد الجوية في المكتب الاتحادي للأرصاد الجوية وعلم المناخ: "نحطم الأرقام القياسية بصورة متكررة لدرجة أننا لم نعد نشعر بأن الأمر استثنائي".

 ولفت: "لم نسجل مستويات برودة غير مسبوقة في سويسرا منذ سنوات".

1400 متر فوق مستوى سطح البحر
وقد انتهى فصل الشتاء تقريبًا، أمس الجمعة، في دون دو فوليو على ارتفاع أكثر من 1400 متر فوق مستوى سطح البحر.

وبدت السماء صافية ودرجات الحرارة معتدلة عند تسع درجات مئوية، وهو أعلى بكثير من المستوى الطبيعي لشهر يناير الذي يسجل عادة ما يقرب من سالب درجة مئوية.


ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أكثر دفئًا عند نحو 11 درجة مئوية

درجات حرارة

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