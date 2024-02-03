مرض خطير يهدد حياة 15 مليون شخص في العالم

هناك خطر يهدد الملايين، حيث يُصاب نحو 15 مليون شخص حول العالم بالسكتة الدماغية، سنويًا، وكشفت دراسات سابقة أن الإصابة بالسكتة تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض معينة، مثل الخرف.

ومؤخرا، وجدت دراسة في جامعة ماكماستر بكندا أن الإصابة بالسكتة الدماغية تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف بنسبة 80%، حتى بعد استبعاد عوامل خطر الإصابة بالخرف الأخرى.

خطر الإصابة بالخرف أعلى بـ 3 مرات

ووفقا لـ "مديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون أيضًا أن خطر الإصابة بالخرف كان أعلى بـ 3 مرات في السنة الأولى بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، ثم يتناقص الخطر قليلًا.



وأوضحت النتائج أن معدّل الخطر يتراجع إلى زيادة بمقدار 1.5 مرة بعد 5 سنوات من الإصابة بالسكتة الدماغية، لكنه يظل مرتفعًا عن المعدل الطبيعي حتى بعد 20 عامًا.

واعتمدت النتائج إلى بيانات أكثر من 15 مليون شخص في مقاطعة أونتاريو بكندا، من خلال قواعد البيانات الطبية.



ويؤكد العلماء أن حوالي نصف المصابين بالسكتة الدماغية يعيشون مع إعاقة دائمة أو مزمنة، مثل الشلل في جانب واحد من الجسم، أو صعوبات في التواصل، أو فقدان الذاكرة، أو مشاكل في الإمساك بالأشياء أو حملها