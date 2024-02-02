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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مدير المدرسة يعترف.. فنجان قهوة يتسبب في أزمة داخل الفصل

قهوة
قهوة

أثار خبر غريب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث خسر مدير مدرسة إعدادية في اليابان عمله، بعد أن تناول كوب قهوة من الحجم الكبير لعدة مرات لكنه دفع بالمقابل ثمن كوب قهوة عادي.

 

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وأحيل مدير مدرسة شويو الإعدادية في مدينة تاكاساجو، إلى الشرطة المحلية في ديسمبر الماضي.


وتم الإبلاغ عن المدير للاشتباه بقيامه بالسرقة، بعد أن سكب لنفسه كوب قهوة من الحجم الكبير بقيمة 180 ين (1.25 دولار)، في فنجان مخصص للقهوة العادية بقيمة 110 ين (0.75 دولار) في متجر محلي.


وانتهت التحقيقات بأن قرر مكتب المدعي العام لمنطقة كوبي عدم محاكمته، بحسب صحيفة مترو البريطانية.


إلا أن القضية لم تنته عند هذا الحد، إذ قام مجلس التعليم بالمحافظة بمعاقبة المدير بسبب تصرفاته الغريبة على ماكينة صنع القهوة قبل أن يحكم عليه بالفصل التأديبي.

واعترف المدير بالحصول على قهوة تزيد قيمتها عما دفع في 7 مناسبات منفصلة بين يونيو وديسمبر 2023.

وقال المدير أمام المجلس: "لقد حصل الأمر عن طريق الخطأ في المرة الأولى، لكن الموظفين لم ينبهوني إلى ذلك، لذلك كررت الأمر لأنني اعتقدت أنني أستطيع الحصول على القهوة بسعر أرخص". 

مدير

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