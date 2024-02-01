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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنقاذ طفل من داخل لعبة غريبة

طفل
طفل

في محاولة ناجحة لإنقاذ صبي صغير من داخل لعبة،  دخل طفل يبلغ ثلاث سنوات إلى لعبة لاقطة (claw machine) عليها شعار "هيلو كيتي" في مركز تسوق أسترالي، وقد بدا "غير مستعجل للخروج" عند إنقاذه.

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وذكرت الشرطة الأسترالية أن الطفل يدعى إيثان، ويبلغ من العمر ثلاث سنوات تمكن من الدخول إلى الآلة المليئة بالدببة القماشية التي يمكن محاولة الإمساك بواحدة منها عبر وضع قطعة من النقود داخل الجهاز والتحكم بملقط فيها.

وظهر فيديو شرطة كوينزلاند شرطيين وهم يشاهدون الصبي الصغير وهو يلعب بهدوء بين الألعاب القماشية.وقالت الشرطة: إنها "تأكدت من أن إيثان كان على مسافة كافية قبل أن تكسر نافذة الآلة لتحريره".

 

طفل

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