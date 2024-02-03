أحمد حسن يكشف الستار عن صفقات الأهلي الجديدة

وقع الثنائي الغاني صامويل أوبونج، لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه، لاعب نادي «شيتا»، عقدًا مع النادي الأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "وقع الثنائي الغاني صامويل أوبونج، لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه، لاعب نادي «شيتا»، عقدًا مع النادي لمدة أربعة مواسم ونصف. جاء ذلك في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الإفريقية مبكرًا، والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليًّا"

وكان الثنائي قد خضع لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي، ونالا إشادة كبيرة من الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.