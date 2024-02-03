عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبوط أسعار الذهب والشعبة تعلن مفاجأة للمواطنين قبل رمضان 2024

الذهب
الذهب

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، أن أسعار الذهب الآن تشهد هبوط، وأن ذلك ناتج بعد الهبوط في سعر الدولار بالسوق السوداء، موضحًا أن سوق الذهب بداية من الشهر الحالي، يشهد عدم شراء أو بيع.

txt

200 جنيه انخفاضا بجرام الذهب.. نيفين منصور تعلن خبرًا سارًا بأسعار اليوم

txt

سكرتير شعبة الذهب سابقا يكشف أسباب انخفاض المعدن الأصفر

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد”” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن توقف المواطنين عن شراء الذهب خلال الأيام الماضية، كان له تأثير كبير في تراجع الأسعار التي تشهدها الأسواق الآن. 

ولفت إلى أن المواطنين عليهم عدم الشراء في هذه الفترة، حتى يكون هناك استقرار في الأسعار، وحذر المواطنين من عدم ثبات أسعار الذهب، وأن أسعار الذهب بداية من يوم الآثنين سيكون هناك سعر جديد للذهب.

 

وأشار إلى أن سعر الذهب في رمضان يكون مستقر، ولكن في نهاية شهر رمضان، يكون هناك ارتفاعات بسبب الزواج وإجازات الأعياد.

 

أسعار الذهب الذهب شراء الذهب الدولار سعر الدولار سوق الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

ترشيحاتنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

دعاء البرد والثلج .. هذا معنى الزمهرير

منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية يتوج بكأس إفريقيا ويتأهل بارالمبياد باريس 2024

واقعة نادرة.. العثور على شظايا كويكب سقط على مدينة برلين الألمانية

بالقانون| الحبس 7 سنوات عقوبة غش الأدوية حال استخدام مواد ضارة بالصحة

ميزات في تحديث تليجرام Telegram الجديد.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

قصة شعر مختلفة .. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بـ لوك جديد

تشبه العروس… ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ