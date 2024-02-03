هبوط أسعار الذهب والشعبة تعلن مفاجأة للمواطنين قبل رمضان 2024

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، أن أسعار الذهب الآن تشهد هبوط، وأن ذلك ناتج بعد الهبوط في سعر الدولار بالسوق السوداء، موضحًا أن سوق الذهب بداية من الشهر الحالي، يشهد عدم شراء أو بيع.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد”” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن توقف المواطنين عن شراء الذهب خلال الأيام الماضية، كان له تأثير كبير في تراجع الأسعار التي تشهدها الأسواق الآن.

ولفت إلى أن المواطنين عليهم عدم الشراء في هذه الفترة، حتى يكون هناك استقرار في الأسعار، وحذر المواطنين من عدم ثبات أسعار الذهب، وأن أسعار الذهب بداية من يوم الآثنين سيكون هناك سعر جديد للذهب.

وأشار إلى أن سعر الذهب في رمضان يكون مستقر، ولكن في نهاية شهر رمضان، يكون هناك ارتفاعات بسبب الزواج وإجازات الأعياد.