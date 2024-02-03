سجلت 564 جنيها للكرتونه.. تعرف على أسعار لبن المراعي بعد الزيادة

ارتفعت أسعار لبن المراعي بشكل ليصل سعر الكرتونة الواحدة 12 عبوة من حليب المراعي كامل الدسم عبوة 1 لتر إلى 564 جنيها، أي أن عبوة واحدة من حليب المراعي 1 لتر بلغت 47 جنيها بعد تسجيلها. خلال الأيام الماضية نحو 42 جنيها.

وحصلت “صدى البلد ” على قائمة أسعار لبن المراعي بعد الزيادة وهى التالي:

أسعار لبن المراعي بعد الزيادة

سجل سعر كرتونة لبن المراعي كامل الدسم عدد 12 عبوة 1 لتر نحو 564 جنيها.

سجل سعر كرتونة لبن المراعي خالي الدسم عدد 12 عبوة 1 لتر نحو 564 جنيها.

سعر كرتونة المراعي لبن نصف الدسم عدد 12 عبوة 1 لتر نحو 564 جنيها.

سعر كرتونة المراعي لبن كامل الدسم عدد 12 عبوة 1 لتر بلاستيك نحو 564 جنيها.

سعر كرتونة اقتصادية عدد 4 عبوات المراعي لبن كامل الدسم عبوة 1 لتر نحو 184 جنيها.

سعر كرتونة اقتصادية 6 المراعي لبن كامل الدسم 1 لتر نحو 276 جنيها.

سعر كرتونة عدد 12 عبوة بيتي لبن خالي الدسم 900 مل بلاستيك نحو 507 جنيها.

سعر كرتونة لبن المراعي محلي 200 مل شكولاتة عدد 27 عبوة نحو 305.64 جنيهات.

سعر كرتونة لبن المراعي محلي شكولاتة عدد 4 عبوات نحو 246 جنيها.