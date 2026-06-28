إنجاز تاريخي لأفريقيا . 9 منتخبات تكتب رقما قياسيا في كأس العالم 2026

واصلت منتخبات القارة الأفريقية كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، عقب تأهل 9 منتخبات إلى دور الـ32 من النسخة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

أكبر حضور أفريقي في الأدوار الإقصائية

وشهد مونديال 2026 أعلى تمثيل للمنتخبات الأفريقية في مرحلة خروج المغلوب منذ انطلاق البطولة، بعدما حجزت 9 دول من القارة السمراء مقاعدها بين أفضل المنتخبات في البطولة.

ويمثل هذا العدد نسبة 28.1% من إجمالي المنتخبات المتأهلة إلى الدور الإقصائي، وهو الرقم الأكبر لأفريقيا في تاريخ كأس العالم، مستفيدًا من زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا لأول مرة.

9 منتخبات أفريقية تواصل المشوار

وضمت قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة كلًا من المغرب، ومصر، وجنوب أفريقيا، وكوت ديفوار، والرأس الأخضر، والسنغال، وغانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجزائر.

وكان منتخب تونس هو المنتخب الأفريقي الوحيد الذي لم يتمكن من عبور دور المجموعات، بعدما أنهى مشواره في البطولة دون تحقيق النتائج المطلوبة.

رقم قياسي جديد يقترب في دور الـ16

ويفتح هذا الإنجاز الباب أمام إمكانية تسجيل رقم قياسي آخر للقارة الأفريقية، حال نجاح أكبر عدد من المنتخبات في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأبدى الإنجليزي بيتر كراوتش، نجم ليفربول السابق والمحلل بشبكة "فوكس سبورت"، ثقته في قدرة منتخب أفريقي على تحقيق حلم التتويج بكأس العالم، مؤكدًا أن فوز منتخب من القارة باللقب "مسألة وقت".

مواجهات قوية للمنتخبات الأفريقية في دور الـ32

وتنتظر المنتخبات الأفريقية مواجهات قوية في الدور المقبل، حيث يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع كندا، ويواجه المغرب نظيره الهولندي، بينما يصطدم منتخب مصر بأستراليا.

كما يلتقي الرأس الأخضر مع الأرجنتين، والجزائر مع سويسرا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية مع إنجلترا، فيما تواجه غانا منتخب كولومبيا، والسنغال منتخب بلجيكا، وكوت ديفوار منتخب النرويج.

وتأمل القارة السمراء في مواصلة كتابة التاريخ خلال الأدوار الإقصائية، بعدما أثبتت المنتخبات الأفريقية قدرتها على منافسة كبار العالم في النسخة الحالية من المونديال.