فشل طبي .. تعويض بالملايين لسيدة في سجن أمريكي

في واقعة غريبة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت ولاية واشنطن ما يقرب من 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية مع أم لطفلين أصيبت بسرطان عنق الرحم أثناء وجودها في السجن، بعد فشل الأطباء هناك في تشخيص المرض وعلاجه.



باولا جاردنر (42 عامًا)، كانت تقضي عقوبة بالسجن بتهمة حيازة المخدرات والسطو، ولم تتلق رعاية طبية كافية لأكثر من عامين على الرغم من أن الاختبارات أظهرت علامات محتملة للإصابة بالسرطان في ذلك الوقت، حيث كشفت مسحات لعنق الرحم عن إصابتها بنوع مسرطن من فيروس الورم الحليمي البشري، مما يعني أنها يجب أن تخضع لفحوصات منتظمة.



نمو سرطاني حجمه 1.9 سم في الرحم

وخلال شهر أبريل 2019، كشفت فحوصات الموجات فوق الصوتية نموًا سرطانيًا بحجم 1.9 سم في رحمها.



وقد أوصى أخصائي الأشعة بإجراء متابعة بالموجات فوق الصوتية بعد 6 أسابيع، بالإضافة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لحوضها، إلا أن ذلك لم يحدث أبدًا نتيجة إهمال إدارة السجن.

وخلال شهر مايو من عام 2020، عانت باولا من أعراض مزعجة، وطلبت إجراء فحص متابعة، لكن مسؤولي السجن، أخروا ذلك لمدة عام حتى مارس 2021، حيث كشفت الفحوصات عن آفات سرطانية في عنق الرحم، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إخبار المريضة بهذه النتائج.



ونظرا للإهمال الجسيم والسلوك الطبي الخاطئ من قبل دائرة الإصلاحيات في ولاية واشنطن، فقد عانت باولا من آلام كبيرة ومرت بظروف صحية صعبة للغاية، وباتت عرضة للموت، لذا تقدمت بشكوى إلى المحكمة العليا في مقاطعة بيرس في عام 2022.



من جانبهم، قال محامو السيدة جاردنر، لينكولن بيوريجارد ومارتا أوبراين: “نظرًا لأن السرطان تُرك دون علاج لفترة طويلة من الزمن، فقد أصبح في مرحلة متقدمة، وأصبح العلاج شبه مستحيل”.



وضمن ملف قضائي أُصدر قبل المحاكمة في ديسمبر، أقر أحد أعضاء الفريق القانوني لدائرة الإصلاحيات في واشنطن بأن مسؤولي الرعاية الصحية في السجن أضروا بالمدعية، وأكد على ضرورة تعويضها بمبلغ مناسب.



وقد قدّر مكتب إدارة المخاطر بولاية واشنطن، مبلغ التسوية بـ 9.9 مليون دولار أمريكي، وقامت الولاية بدفع المبلغ للسيدة جاردنر الشهر الماضي.