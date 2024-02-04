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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصرفات طائشة.. بيان عاجل لـ إيران بشأن الضربات الأمريكية البريطانية ضد اليمن

علم إيران
علم إيران

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة للهجمات الأمريكية والبريطانية على عدة مدن يمنية.

 

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صادر عنها إن الهجمات تشكل انتهاكًا متكررًا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأضافت أن استمرار التصرفات الأمريكية الطائشة مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم والأمن الدوليين.

 

وكان الحوثيون أعلنوا، اليوم الأحد، أن اليمن تعرض لـ48 ضربة أمريكية بريطانية في عدة محافظات خلال ساعات الليل.

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن أمريكا وبريطانيا شنتا 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

 

وأضاف سريع أن الغارات توزعت كالتالي: 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، 9 غارات على محافظة الحديدة، 11 غارة على محافظة تعز، 7 غارات على محافظة البيضاء، 7 غارات على محافظة حجة، غارة على محافظة صعدة.

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