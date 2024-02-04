عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الخولي يستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية

حسام الخولى، رئيس
حسام الخولى، رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

استعرض المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة.

وأكد حسام الخولي، أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال عرض طلب المناقشة العامة، إلى أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف.

وأوضح أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية.

وشدد النائب، على ضرورة التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولارى من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء إضافية.

الصادرات المصرية الحكومة المحاصيل الفواكه طلب المناقشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

الأيام سوف تثبت.. تعليق عدلي القيعي على صفقة عبدالله السعيد في الزمالك

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

ترشيحاتنا

لإخفاء الواقعة.. ضبط 5 أشخاص أضرموا النيران في فيلا بالمقطم بعد سرقتها

وزير الشئون البرلمانية يوافق على مناقشة طلب حول سياسة تعزيز الصادرات الزراعية

مصنع مخدرات داخل مزرعة مواشي.. تفاصيل ضبط 20 كيلو هيروين بالإسماعيلية

العراق.. استشهاد آمر كتيبة متأثرًا بجراحه نتيجة القصف الأمريكي

بالإنفوجراف.. حملة 100 يوم صحة تنجح في تقديم ملايين الخدمات المجانية المتميزة

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترامب يثير الجدل بصورة مع نجم الروك إلفيس.. ما القصة؟

قصت شعرها وغيرت شكلها.. رضوى الشربيني بإطلالة جديدة تشعل السوشيال ميديا

حسن شحاتة يكشف عن رأيه في ضم عبدالله السعيد للزمالك.. ماذا قال؟

أول ظهور لـ منير مكرم بعد وفاة والده.. صور

فيديو

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ