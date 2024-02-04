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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خاص لصدى البلد....

رمضان 2024.. صابرين تكشف عن تفاصيل دورها فى مسلسل مسار إجبارى

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن سر تقديم دورها فى مسلسل “مسار إجبارى” بشكل كوميدى والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

وقالت صابرين فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "الكوميديا التى أقدمها هى كوميديا سوداء أو كما يطلق عليها "شر البلية ما يضحك"، أننى لم أقدم كوميديا مضحكة فى العمل بشكل صارخ ولكنها مجرد خفة دم فقط".

وكشفت الفنانة صابرين عن دورها فى العمل ووجه الاختلاف الذى تقدمه فى مسلسل "مسار إجبارى" حيث تقدم شخصية أم عصام.

وأوضحت صابرين لصدى البلد:  الاختلاف يظهر على الشاشة، لا استطيع الكشف عن أى تفاصيل عن الشخصية فى المرحلة الحالية، ولكن كل ما يمكن قوله، إن هذه الأم تحمل كثير من المشاعر والأحاسيس المختلفة التى تظهر على الشاشة، وهناك اختلاف فى شخصية الأم سواء التى أجسدها أو بسمة فى العمل، حيث تجد شخصيتين متناقضتين تماما.

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صابرين

أكدت النجمة صابرين أنها تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، غداً الثلاثاء لتلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده اليوم الإثنين، لافتة أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية – اليوم الاثنين - إلى أنها متحمسة جداً للعمل باعتباره أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان الذى تأجل تعاونها معها، وأيضاً المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

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