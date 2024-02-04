منح مهند البكري جائزة شخصية العام لتأثيره في دعم السينما الأردنية

أعلن مركز السينما العربية تقديم جائزة شخصية العام العربية السينمائية إلى مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، لجهوده المؤثرة في دعم السينما الأردنية والعربية عبر البرامج والفعاليات المتنوعة التي تقدمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

ويحمل البكري درجة البكالوريوس في علم الاجتماع والآثار، وهو منخرط في مجال الصناعات الإبداعية منذ أكثر من عقد من الزمن في المنطقة العربية، وعمل في جامعة نيويورك في أبو ظبي من 2015 إلى 2019 كمدير للعلاقات الخارجية والشراكات.

مهند البكري



وشغل البكري منصب المدير الإداري الإقليمي لمؤسسة لومينوس للإعلام في الأردن من 2012 حتى 2015، فقد كان مديرًا لقسم بناء القدرات لمدة خمس سنوات من 2007 إلى 2012، حيث ساهم في تطوير عدد من البرامج التدريبية المحلية والإقليمية.

وبدأ مسيرته المهنية كمدير لتطوير برامج ديناميكية من شأنها الترويج لدور الشباب الفعال في المجتمع وتعزيز مشاركتهم كجزء من مشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية.

ولعب مهند البكري دورًا رئيسيًا في تشكيل المشهد السينمائي والترفيهي في الأردن في السنوات الماضية وإرساء منظومة إنتاجية شاملة تضم برامج متنوعة للتدريب وبناء القدرات وبرامج الإنتاج والدعم والتسهيلات اللوجيستية والترويج السياحي وغيرها من الأنشطة التي تضطلع بها الهيئة الملكية.