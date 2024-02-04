مجموعة السبع تدرس قرارا.. وتؤكد: يمثل صفعة قوية لـ روسيا

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي، خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سبق أن أوضح مصدر مطلع، أن إيطاليا تعتزم- خلال رئاستها للمجموعة العام الحالي- التصدي للتصورات المتزايدة بأن روسيا تنتصر في أوكرانيا، وأن الغرب سئم من الحرب.

وتستضيف إيطاليا في يونيو قمة المجموعة، التي تضم أيضاً الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الخميس الماضي، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 اتفقت على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا.

وأضاف على منصة (إكس) "يضمن هذا تمويلاً ثابتاً وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا".