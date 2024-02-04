عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع تدرس قرارا.. وتؤكد: يمثل صفعة قوية لـ روسيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي، خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سبق أن أوضح مصدر مطلع، أن إيطاليا تعتزم- خلال رئاستها للمجموعة العام الحالي- التصدي للتصورات المتزايدة بأن روسيا تنتصر في أوكرانيا، وأن الغرب سئم من الحرب.

وتستضيف إيطاليا في يونيو قمة المجموعة، التي تضم أيضاً الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الخميس الماضي، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 اتفقت على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا.

وأضاف على منصة (إكس) "يضمن هذا تمويلاً ثابتاً وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا".

أصول البنك المركزي الروسي إعادة إعمار أوكرانيا إعمار أوكرانيا الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الروسي المجلس الأوروبي الولايات المتحدة واليابان الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا بريطانيا إيطاليا أوكرانيا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

ترشيحاتنا

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أفضل هواتف 2024: منافسة شرسة لـ iPhone 15 بسعر أقل بكتير

سر هجمات سوريا والعراق.. بايدن يتوعد الحرس الثوري الإيراني

الديربي الإسباني.. ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف على أتلتيكو في الشوط الأول

سجل هدفين.. حجازي يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة

ليفربول يتيم من غيره.. ساويرس يرد على منتقدي محمد صلاح| القصة كاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ