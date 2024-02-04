البنتاجون يكشف مدى دقة الضربات في العراق وسوريا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، أن تقييم الضربات في العراق وسوريا أظهر أن 84 من أصل 85 هدفا قد دمرت أو تضررت وظيفيا.

أكد البنتاجون أنه لا معلومات أو مؤشرات في الوقت الحالي على مقتل إيرانيين في الضربات الأمريكية على سوريا والعراق.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيوجه الجيش باتخاذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني إذا دعت الضرورة.

وقال بايدن، في رسالة لمجلس النواب الأمريكي، إن ميليشيات إيرانية نفذت هجمات ضد قواتنا في سوريا والعراق فكان لا بد من الرد".

وأكد بايدن في رسالته أن "ضربات سوريا والعراق هدفها ردع الحرس الثوري وميليشياته من تهديد قواتنا ومصالحنا".

وهدد بأنه"إذا لزم الأمر سأوجه تدابير إضافية بما في ذلك ضد الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف: "لم أتجاوز الدستور في ضربات سوريا والعراق ولن أتردد في فعل ذلك مجددا ".

وشنّت الولايات المتحدة ضربات ليل الجمعة السبت استهدفت في كلّ من العراق وسوريا قوات ايرانية وفصائل موالية لطهران، ردّا على هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في 28 يناير.

ونددت بغداد ودمشق السبت بالضربات، فيما دعت موسكو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي قالت مصادر دبلوماسية إنه سيُعقد بعد ظهر الاثنين.

من جهتها، دانت ايران "بشدة" السبت الضربات الليلية التي شنتها الولايات المتحدة، منددة بـ"انتهاك لسيادة سوريا والعراق"، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، فيما اعتبرت حركة حماس الفلسطينية أن واشنطن تقوم بـ"صب الزيت على النار" في الشرق الأوسط.