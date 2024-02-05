نشرة الفن| أحمد سعد يتبرع بـ50 ألف دولار للاقتصاد المصري.. واعتزال ممثلة شهيرة

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:
أحمد سعد يعلن تبرعه بـ 50 ألف دولار لصالح الاقتصاد المصري
نشر الفنان أحمد سعد فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، يعلن فيه عن تبرعه بجزء من إيرادات حفلاته التى يحييها خارج مصر ، لصالح الاقتصاد المصري.
بعد فترة غياب .. أمينة شلباية تعود لتقديم البرامج التليفزيونية.. شاهد
أعلنت الإعلامية وخبيرة الإتيكت أمينة شلباية عن عودتها لتقديم البرامج التليفزيونية مجددًا بعد فترة غياب طويلة.
أحسن قرار في حياتي.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي
أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزالها التمثيل نهائيًا، ووجهت اعتذارًا لمن اتفقت معهم على المشاركة في أعمال فنية قادمة.
تعرف على موعد ومكان عزاء والدة تارا عماد
أعلنت الفنانة تارا عماد موعد ومكان عزاء والدتها بعد تشييع الجثمان اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"
نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، عدد وأسامي أغاني الجزء الثاني من ألبوم الفنانة أصالة ، والأغاني هي: “لحقت نفسي ، أعراض الغياب ، عشق الروح ، حديقة تلج ، نسيت ، عايشة حالة”.