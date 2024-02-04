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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد ومكان عزاء والدة تارا عماد

صدى البلد

أعلنت الفنانة تارا عماد موعد ومكان عزاء والدتها بعد تشييع الجثمان اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

 

ويقام عزاء والدة تارا عماد الثلاثاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وفق ما أوضحته عبر انستجرام. 

شيعت اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنازة والدة الفنانة تارا عماد ، وسيطر الحزن الشديد عليها في حضر  كبير من النجوم لدعمها . 

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عدد كبير من نجوم الفن يشاركون في تشييع جنازة والدة تارا عماد

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الحزن يسيطر على تارا عماد في جنازة والدتها .. ونجوم الفن يدعمونها

وكان أبرز حضور جنازة والدة الفنانة تارا عماد كل من أحمد داود وسلمى أبو ضيف ويسرا وعفاف مصطفى وإنجى وجدن وريهام عبد الغفور وبسنت شوقى.

وكتبت تارا عماد عبر حسابها على موقع «انستجرام» من خلال خاصية الإستوري: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

وأضافت تارا عماد: انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد.. اللهم اغفر لها وارحمها وقبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

تارا عماد الفنانة تارا عماد مسجد الشرطة مسجد الشرطة بالشيخ زايد انستجرام

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