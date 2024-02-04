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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عدد كبير من نجوم الفن يشاركون في تشييع جنازة والدة تارا عماد

صدى البلد

حرص الفنانون يسرا وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، أحمد حاتم، وسلمى أبو ضيف  وعدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة والدة الفنانة تارا عماد بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، من أجل مساندة صديقتهم وتقديم الدعم لها فى هذه اللحظات الصعبة.

وتوفيت والدة الفنانة تارا عماد، أمس  حيث أعلنت الفنانة عن وفاة والدتها عبر خاصية الاستورى بموقع انستجرام وقالت:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم أغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".


وعرض مؤخرًا لتارا عماد مسلسل العودة ، وهو مسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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الحياة والموت احمد حاتم الفنانة تارا عماد بسنت شوقي جنازة والدة تارا عماد سلمى ابو ضيف شريف سلامة عصام السقا مسجد الشرطة

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