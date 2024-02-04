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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| موعد جنازة والدة تارا عماد .. والحالة الصحية لسهير جودة بعد إستئصال جزء من القولون

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

طمأنت الإعلامية سهير جودة جمهورها من خلال مكالمة هاتفية فى برنامجها “الستات” ،على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.  

 

وفاة والدة تارا عماد والجنازة غدًا بمسجد الشرطة

أعلنت الفنانة تارا عماد وفاة والدتها ورحيلها منذ قليل ، وغدًا تشييع جنازتها من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

يواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «حق عرب»، الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني المقبل، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية .

 

ماتيريال غير قابلة للمقارنة.. أحمد بدير : محمد صلاح معبود الجماهير بلندن

علق الفنان أحمد بدير على أداء المنتخب المصري خلال الفترة الماضية ، وأعرب عن حبه الشديد للاعب محمد صلاح .

 

عبد الباسط حمودة يحيى حفلا غنائيا في ساقية الصاوي بعيد الحب

يستعد المطرب عبد الباسط حمودة لإحياء حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يكون الأربعاء ١٤ فبراير يوم عيد الحب.

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