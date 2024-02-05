أخبار الفن|ماذا حدث لـ«العوضي» بشارع المعز؟.. وتوقف حفل «الجرامي» نتيجة الاحتجاجات ضد إسرائيل.. وهذا سبب القبض على «كيلر مايك»

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها..

يستعد المطرب هاني شاكر لطرح أغنيته الجديدة يوم الخميس القادم، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع عزيز الشافعي ومن انتاج شركة كيوب ميوزك للمنتج محمد علام.



قالت المطربة ساندي إن لقبة مطربة المراهقين تم إطلاقه عليا وكانت مصدر تعجب ازاي قدرت أوصل لهذا الجيل وكان تحدي

واضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من النآس مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة الحياة ، انني شاركت في فيلم تاج مع النجم تامر حسني وهو نجم كبير وجدع ويشجع ويحفز كل الذي معه ، وكان يقف بجانبي ويدعمني ويزيل الرهبة اثناء التصوير ،

كشف الفنان طه دسوقي كواليس مشاركته فى مسلسل حالة خاصة والذى عرض مؤخرا على منصة WATCH IT.



وقال طه فى لقاء أجراه من خلال المنصة أنه سعيد بالمشاركة فى مسلسل حالة خاصة، مشيرا أنه أعجب بفكرة المسلسل لأنها بعيدة تماما عن الكوميديا وهو النوع الذى اشتهر به منذ ظهوره على الشاشة.



وأضاف طه خلال الحوار أنه تحمس للمشاركة فى هذا العمل لحبه الشديد فى التعرف على مصابي التوحد لكونه لا يعلم الكثير عنه وبالفعل قام بالاستعداد للشخصية بالمذاكرة ودراسة مرض التوحد والتعرف على كافة تفاصيله.



يُواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهد مسلسله الجديد "حق عرب" والذى يخوض به موسم رمضان القادم.



ويصوّر العوضي خلال هذه الفترة المشاهد الخارجية للمسلسل فى العديد من شوارع القاهرة ومنها شارع المعز الذى قام بتصوير مشاهده بها أمس الأحد، وتسبب ظهور العوضي فى الشارع فى تجمهر الكثير من جمهوره لالتقاط الصور التذكارية معه، خاصة وأنه الظهور الأول له عقب خروجه من المستشفى بعد تعافيه من الوعكة الصحية التى مر بها الأسبوع قبل الماضى.





قالت المطربة ساندي، إنني دائمًا أصدق الناس ولذلك أحيانًا أتعرّض لمن ينصب عليّا.. وهذا حدث لي من طليقي، وأنا مُسرفة جدًا وأضيّع جزءًا كبيرًا من أموالي في التسوّق، بالإضافة إلى أنني مُحبة جدًا للرياضة وأشترك في أكثر من جيم ، وأحب المطبخ جدًا وشاطره في طهي البط والملوخية وجميع الأكل المصري.

أعلنت جمعية نقاد السينما المصريين، عضو الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، عن الفيلمين الفائزين بجائزة النقاد السنوية لأحسن فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال عام 2023.. حيث نال فيلم "فوي فوي فوي!" للمخرج عمر هلال جائزة الفيلم المصري، بينما ذهبت جائزة الفيلم الأجنبي إلى "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين تريه.



توقف حفل توزيع جوائز الجرامي لبضع دقائق بسبب تجمهر الجمهور أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس للتنديد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الأشهر في عالم الموسيقي "الجرامي"، كان مهددًا بالإلغاء بسبب تعذر وصول الكثير من المشاركين بالحفل بسبب تلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

فازت منذ قليل مطربة البوب العالمية تايلور سويفت بجائزة الجرامي رقم 13 في مسيرتها الغنائية عن فئة أفضل ألبوم لهذا العام وذلك خلال حفل توزيع جوائز الجرامي المقامة حاليًا في لوس أنجلوس.