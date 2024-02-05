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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غارات تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صدى البلد

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارات استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه استشهد ما لا يقل عن 234 فلسطينيًا وأصيب 343 آخرين في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له، أنه في الفترة ما بين بعد ظهر 2 فبراير و4 فبراير، استشهد 234 فلسطينيًا (107 في 3 فبراير و127 في 4 فبراير)، وأصيب 343 فلسطينيًا (165 في 3 فبراير و178 في 4 فبراير).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجــزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدًا و 190 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، إنه مازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني للوصول إليهم.

وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ضد الأهالي في غزة ارتفعت إلى 27019 شهيدًا و 66139 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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