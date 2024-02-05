الخارجية الفلسطينية: تصريحات سموتريتش عنصرية صريحة ودعوة لإشعال المزيد من الحرائق

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش حول تعزيز الاستيطان عنصرية صريحة ودعوة لإشعال المزيد من الحرائق، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت، أن إنهاء الاحتلال والاستيطان هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام للجميع.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "غارات واشنطن لن تحقق التهدئة.. الصحافة الغربية تطالب بإنهاء الحرب في غزة".

ما بين وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضربات الأمريكية في المنطقة يُثار التساؤل أيهما أكثر واقعية في منع انزلاق الشرق الأوسط إلى سيناريو الهاوية.

وسائل إعلام عالمية عديدة أفردت تحليلات تكشف عن عدم جدوى الضربات الأمريكية الانتقامية في اليمن والعراق وسوريا بشأن ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحت عنوان "القصف الجوي الأمريكي لن يحقق تهدئة بل إنهاء الحرب في غزة يؤمن ذلك"، كان تقريرا أبرزته صحيفة وول ستريت جورنال.

وتعزو الصحيفة السبب في إشعال فتيل الأزمة إلى أمريكا وإيران وحلفائها، في أعقاب السابع من أكتوبر والذي جاء ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى والاقتحامات المستمرة لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

