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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قافلة طبية شاملة إلى كينج مريوط برعاية جامعة الإسكندرية

نظمت جامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة إلى قرية الوادى بمنطقة كينج مريوط، بالتعاون مع إنرويل إسكندرية كابيتال، وإنرويل سبورتنج، لتقديم الخدمة الطبية لاهالى المنطقة.

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وقالت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي علي عدد كبير من الحالات من أهالي القرية، موضحة أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغ 637  حالة توزعت كالآتى: 61 حالة نسا، و92 جلدية، و92 باطنة،110 أطفال، و49 أنف وأذن، و91 عظام، و83 أسنان، و59 رمد، وأضافت انه تم تحويل عدد من الحالات إلي المستشفى الرئيسي الجامعي منها 1حالة أطفال، 20 أسنان، و10 انف وأذن.


شهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من أهالى القرية حيث أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لجامعة الإسكندرية لتواجد القافلة وتكراراها بشكل دورى لخدمة المواطنين بالقرية.

تأتي القافلة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة، وفي إطار دور الجامعة فى خدمة المناطق الاشد احتياجاً.

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