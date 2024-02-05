عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

واصلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، انخفاضها لجميع الأعيرة بالصاغة، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، لتتراجع أسعار الذهب منذ القرار الخميس الماضي 1 فبراير من العام الجاري، وحتى الآن بنحو 505 جنيهات في سعر جرام الذهب عيار 21، كما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 4400 جنيه وفقًا لتصريحات أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب

وفي هذا السياق قال مستشار وزير التموين المصري لشئون الذهب، الدكتور ناجي فرج، إن أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي وما قبله، بسبب الضغط الشرائي القوي، الذي تسبب في طفرات أسعار غير منطقية أو مبررة.

وأضاف فرج في تصريحات تليفزيونية، أن السوق حاليًا تعيد توازنها في إطار التصحيح والوصول إلى الأسعار الحقيقية، مؤكدًا أن هناك مزيدًا من التراجع والهبوط في الأسعار.

وأوضح فرج أن سبب التراجع، انخفاض القدرة الشرائية التي دخلت السوق الأسبوع الماضي، الذي شهد شراء لكميات كبيرة من الذهب بأي أسعار موجودة في السوق، في إطار رغبة المواطنين للتحوط من انخفاض سعر الجنيه، مؤكدًا أن قرار "المركزي" رفع الفائدة كان له تأثير جيد على الأسعار، بالإضافى إلى خفض سعر الدولار في السوق السوداء.

وأكد مستشار وزير التموين، أن السوق غير مغلقة، والمحلات مفتوحة للبيع والشراء، متوقعًا أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاضات حتى 2900 جنيه لعيار 21، والجنيه الذهب إلى 25500 جنيه، مضيفًا أن الذهب بداية من شهر فبراير 2024، لا يصدر ولا يستورد.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: 4000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 3500 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: 3000 جنيه.

وبالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 28000 جنيه.

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل 2039 دولارًا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.