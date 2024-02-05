عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد زلزال أسعار الذهب | قرّر هتشتري وللا تبيع .. واِعرف الأنسب لك

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استمرار موجة التراجع التي بدأت قبل ساعات ليفقد سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21 ، نحو 600 جنيه من أعلى سعر سجله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام بدون أي مصنعية.

زلزال يضرب الذهب اليوم 

وشهد  سعر الذهب اليوم في مصر،  تراجعًا حادًا بعد قرار البنك المركزي الأخير  وتراجع الدولار بقوة في السوق الموازية بقيمة نحو 25% ، حيث سجل الذهب مع نهاية الشهر الماضي مستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجله الأصفر في مصر.

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب عيار 21 الآن، فهي تهم الراغبين في الشراء أو البيع يوميًا، وشهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، ولكن تراجع السعر وفق آخر تحديث، ليفقد العيار الشهير نحو 600 جنيه دفعة واحدة من 4050 إلى 3425 جنيهًا كأقل سعر للبيع.

وفي هذا الصدد، قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الذهب سلعة عالمية وتتأثر بالأحداث الدولية وأضاف أن سعر الدولار هبط في السوق الموازي بنسبة كبيرة وأثر على الذهب.

وأكد نادي نجيب باعتبار الذهب سلعة عالمية فسعره في عدم استقرار متأثر بالأحداث الدولية وأشار أن الوقت الحالي سعر الذهب مناسب للشراء فقط.

«التموين» تكشف مفاجأة عن أسعار الذهب.. وتؤكد: سينخفض قريبًا لهذا السبب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم... اعرف جرام 21 بكام

وتابع: "من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار الذهب بهذه القوة قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%، الأمر الذي معه سترتفع الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير 2%، ما يدفع الاتجاه إلى شراء الشهادات والودائع".

الوقت الحالي مناسب للشراء

ونصح السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، أن الوقت الحالي، وقت مناسب للشراء، لأن الأسعار مناسبة للشراء لتحقيق أرباح.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5 % إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قويا مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره إن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طنا ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولارا.

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

وفي السياق نفسه، وكشف تقرير جولد بيليون أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تداولات السبت بأكثر من 400 جنيه والذي أشار إلي أن هبوط الدولار في السوق السوداء ساهم بشكل كبير في انخفاض الذهب في مصر إلي مستويات 3550 جنيها لعيار 21 حيث يعتبر دولار السوق الموازي هو المحرك الرئيس لحركة الذهب في مصر مؤخراً بجانب عوامل العرض والطلب.

وذكر التقرير، أن أسعار الذهب محليا السبت، هبطت بقوة بسبب تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي وكذلك الختام السلبي لسعر الاونصة عالميا الجمعة الماضية ما أدي إلي خلق حاله من الخوف لمزيد من التراجع إلي مستويات أدنى.

عمليات بيع حذره من المواطنين

وأشار التقرير إلي حدوث عمليات بيع حذره من المواطنين في سوق الذهب بمصر مما ساعد فى تراجع كبير لأسعار الذهب في يوم واحد فقط لأكثر من 400 جنيه بعد تسجيل مستويات فوق 4 آلاف جنيه للعيار 21.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة  للضرب بيد من حديد على عمليات الدولرة حتي مع تراجع السعر الان لما يقارب 60 جنيها مقارنة بسعر 71 جنيها وهو ما قد يساهم في مزيد من تراجع الأسعار.

وشدد التقرير على أن السعر الحالي للدولار في السوق السوداء لا يزال أعلى من السعر العادل والحقيقي لسعر الصرف فلا يوجد مبرر حقيقي لزياده وهميه في سعر الصرف يوميا بما يتراوح بين 2 و 3 جنيهات.

وسوف نرصد لكم أسعار الذهب اليوم الاثنين، والتي جاءت كالتالي: 

  • سعر الذهب عيار 24 سجل 4000 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21 سجل 3500 جنيه.
  • وسعر الذهب عيار 18 سجل 3000 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب سجل 28000 جنيه.
الذهب أسعار الذهب اليوم عيار 21 الجنيه الذهب شعبة الذهب الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

أفعال مُحرّمة في العشر الأواخر من شهر رجب.. احذرها خلال الـ6 أيام المقبلة

11 صفقة للزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل |فيديو

موضوعات متعلقة

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس .. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

ترشيحاتنا

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

إعلام عبري : إدارة بايدن تخطط مع مسؤولين إسرائيليين لـ"اليوم التالي لنتنياهو"

لن نسكت .. الحوثيون : أمريكا وبريطانيا شنتا 300 غارة على اليمن

مناورة عسكرية من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

بسبب الحرب والجفاف.. المجاعة تضرب 16 مليون شخص في إثيوبيا

بعد زلزال أسعار الذهب | قرّر هتشتري وللا تبيع .. واِعرف الأنسب لك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

صورها في العمليات.. طبيب ريهام سعيد يثير الجدل بمقطع فيديو| شاهد

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ