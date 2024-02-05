بعد زلزال أسعار الذهب | قرّر هتشتري وللا تبيع .. واِعرف الأنسب لك

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استمرار موجة التراجع التي بدأت قبل ساعات ليفقد سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21 ، نحو 600 جنيه من أعلى سعر سجله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام بدون أي مصنعية.

زلزال يضرب الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر، تراجعًا حادًا بعد قرار البنك المركزي الأخير وتراجع الدولار بقوة في السوق الموازية بقيمة نحو 25% ، حيث سجل الذهب مع نهاية الشهر الماضي مستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجله الأصفر في مصر.

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب عيار 21 الآن، فهي تهم الراغبين في الشراء أو البيع يوميًا، وشهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، ولكن تراجع السعر وفق آخر تحديث، ليفقد العيار الشهير نحو 600 جنيه دفعة واحدة من 4050 إلى 3425 جنيهًا كأقل سعر للبيع.

وفي هذا الصدد، قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الذهب سلعة عالمية وتتأثر بالأحداث الدولية وأضاف أن سعر الدولار هبط في السوق الموازي بنسبة كبيرة وأثر على الذهب.

وأكد نادي نجيب باعتبار الذهب سلعة عالمية فسعره في عدم استقرار متأثر بالأحداث الدولية وأشار أن الوقت الحالي سعر الذهب مناسب للشراء فقط.

وتابع: "من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار الذهب بهذه القوة قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%، الأمر الذي معه سترتفع الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير 2%، ما يدفع الاتجاه إلى شراء الشهادات والودائع".

الوقت الحالي مناسب للشراء

ونصح السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، أن الوقت الحالي، وقت مناسب للشراء، لأن الأسعار مناسبة للشراء لتحقيق أرباح.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5 % إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قويا مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره إن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طنا ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولارا.

وفي السياق نفسه، وكشف تقرير جولد بيليون أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تداولات السبت بأكثر من 400 جنيه والذي أشار إلي أن هبوط الدولار في السوق السوداء ساهم بشكل كبير في انخفاض الذهب في مصر إلي مستويات 3550 جنيها لعيار 21 حيث يعتبر دولار السوق الموازي هو المحرك الرئيس لحركة الذهب في مصر مؤخراً بجانب عوامل العرض والطلب.



وذكر التقرير، أن أسعار الذهب محليا السبت، هبطت بقوة بسبب تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي وكذلك الختام السلبي لسعر الاونصة عالميا الجمعة الماضية ما أدي إلي خلق حاله من الخوف لمزيد من التراجع إلي مستويات أدنى.

عمليات بيع حذره من المواطنين

وأشار التقرير إلي حدوث عمليات بيع حذره من المواطنين في سوق الذهب بمصر مما ساعد فى تراجع كبير لأسعار الذهب في يوم واحد فقط لأكثر من 400 جنيه بعد تسجيل مستويات فوق 4 آلاف جنيه للعيار 21.



وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للضرب بيد من حديد على عمليات الدولرة حتي مع تراجع السعر الان لما يقارب 60 جنيها مقارنة بسعر 71 جنيها وهو ما قد يساهم في مزيد من تراجع الأسعار.



وشدد التقرير على أن السعر الحالي للدولار في السوق السوداء لا يزال أعلى من السعر العادل والحقيقي لسعر الصرف فلا يوجد مبرر حقيقي لزياده وهميه في سعر الصرف يوميا بما يتراوح بين 2 و 3 جنيهات.

وسوف نرصد لكم أسعار الذهب اليوم الاثنين، والتي جاءت كالتالي: