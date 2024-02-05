عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "بحضور ملايين الزوار.. نسخة استثنائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب".

وقال التقرير: "منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب أمام الزوار، تملأ القاعات الجمهور العاشق للثقافة من مختلف الجنسيات، معروضات لأكثر من 5 آلاف عارض تمثل 70 دولة جميعها تصطف تحت مظلة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55".

وأضاف: "أعداد الزوار اقتربت من 4 ملايين، ومن المتوقع أن يحقق في دورته الحالية نسب إقبال غير مسبوقة نظرا للتنوع الذي استطاع من خلاله أن يجذب شرائح عديدة من الجمهور".

وتابع: "معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أكبر معارض الشرق الأوسط وفي عام 2006 اعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ويتمتع بشعبية كبيرة سواء على الصعيدين المحلي والدولي".